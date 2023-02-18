Depremde evi hasar gören vatandaş yetkililerden inceleme bekliyor

Bingöl’ün Genç ilçesi Yumruklu mezrasında ikamet ede Veysi Aykut adlı vatandaş depremde evlerinin hasra gördüğünü belirterek yetkilerden denetim yapılması çağrısında bulundu.

Mağduriyeti ile ilgili İLKHA’ya ulaşan Aykut, ‘sesimizi duyurun, evimizde büyük çatlaklar var ve yetkililer bizimle ilgilensin’ dedi.

Bingöl’ün Genç ilçesi Yeni Yazı Köyü Yumruklu mezrasında ikamet eden Veysi Aykut, deprem nedeniyle kendilerinin ve amcasının evinde çatlaklar oluştuğunu söyleyerek yetkililerden evlerinin incelenmesi talebinde bulundu.

Aykut, "Evimiz Kahraman Maraş merkezli depremde evimiz hasar gördü büyük çatlaklar oluştu. Alt katı ahır olan evimize girmeye çekiniyoruz. Bilirkişilerin gelip rapor tutması ve gerekli yardımda bulunmasını talep ediyoruz. 11 büyükbaş hayvanım var hayvancılıkla uğraşmaktayım. Şu anda ne eve ne de hayvanlara bakmak için ahıra girebiliyoruz. Yetkililere çağrım evimize gelip baksınlar ve rapor tutsunlar." ifadelerini kaydetti. (İLKHA)