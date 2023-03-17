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Yerel

Depremde çiftlikteki traktörlerin evin yıkılmasını önlediği anlar kamerada

Depremde çiftliğin ambar kısmındaki traktörlerin, evin yıkılmasını önlediği anlar kamerada

Yeniakit Publisher
2023-03-17 06:52:00 -

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve Hatay’da büyük yıkıma yol açan asrın felâketi diye adlandırılan depremin, yeni güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesine bağlı Karadurmuşlu Köyü'nde bir çiftlik evinin depremin şiddetiyle hasara uğradığı anlar kameraya yansıdı.

Görüntüde çiftliğin alt ambar kısmında bulunan traktörlerin evin yıkılmasını önlediği görüldü.

Kahramanmaraş merkezli depremin, Hatay'da çiftlik kamerasına yansıyan görüntüleri afetin büyüklüğün bir kez daha gözler önüne serdi.

Yeni ortaya çıkan görüntüler asrın felaketinin şiddetini gösterdi.
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