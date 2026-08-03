  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Çiftçi: Suç örgütleriyle mücadele tam gaz! İçeride de dışarıda da nefes aldırmayacağız Tüm zamanların en yükseği gerçekleşti İhracatta rekor üstüne rekor YP’li Bulut siyaseti çok yanlış anlamış: Mal varlığı özel hayatıymış AK Parti’den gerici Ertuğrul’a tokat gibi cevap Çürümüş zihniyetin temsilcisi “Çakma komiser”in ifadesindeki detaylar tam bomba! Etimkent'te neler dönmüş neler! Bakan Kacır çok önemli diyerek açıkladı Hedef 2 yılda 5 milyon kişi Belediyeyi arpalığa çevirmiş! Çakma komiser Etimesgut’u yemiş! Enflasyon verileri açıklandı Bu kez mikrofonu bantlamayı unuttular! Trolleri semirtme ağı ifşa oldu Kuyruk acısının sebebi anlaşıldı! Kadir Mısıroğlu'na sataşan Simge de 'ahbap' çıktı
Gündem Asrın depreminde 42 kişi can vermişti: O ölüm sitesinin müteahhidine tahliye!
Gündem

Asrın depreminde 42 kişi can vermişti: O ölüm sitesinin müteahhidine tahliye!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Asrın depreminde 42 kişi can vermişti: O ölüm sitesinin müteahhidine tahliye!

Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerde yerle bir olarak 42 kişiye mezar olan Bad-ı Saba Konutları davasında tepki çeken bir adım atıldı. 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan kilit sorumlunun aylık tutukluluk değerlendirmesi sonucunda serbest bırakılmasıyla birlikte, davadaki tek tutuklu sanık da tahliye edilmiş oldu.

Kahramanmaraş’ta depremde 42 kişinin hayatını kaybettiği Bad-ı Saba Konutları’nın yıkılmasına ilişkin ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan müteahhit Şahin Avşaroğlu, tahliye edildi.

Kahramanmaraş 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, aylık tutukluluk değerlendirmesinde müteahhit Şahin Avşaroğlu’nun tutukluluk halini görüştü. Mahkeme heyeti, aynı zamanda statik proje müellifi ve şantiye şefi de olan Şahin Avşaroğlu’nun tutuklulukta geçirdiği süre, kovuşturmanın bulunduğu aşama, mevcut delil durumu, bilirkişi raporunda belirtilen kusur durumları, tutuklamanın koruma tedbiri oluşu ve koruma tedbirinin de orantılı şekilde uygulanmasının gerektiği gerekçesiyle tahliyesine karar verdi.

2’Sİ KAMU GÖREVLİSİ, 12 KİŞİ YARGILANIYOR

6 Şubat’taki ilk depremde Güneşevler Mahallesi Vezir Hoca Bulvarı’ndaki Bad-ı Saba Konutları’nın A bloğunun yıkılması sonucu 42 kişinin ölmesi, 17 kişinin yaralanmasına ilişkin Kahramanmaraş 1’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davada 2’si kamu görevlisi, 12 kişi yargılanıyor.

Davada tahliye edilen Şahin Avşaroğlu birlikte diğer tutuksuz sanıklar müteahhidin kardeşi ve ortağı İ.A., mimari proje müellifi H.K., şantiye şefleri Ö.F.T., A.E.Ç., zemin etüt raporu müellifi L.V., mimari proje ve uygulama denetçisi A.Ö.D., yapı denetim firması yetkilisi A.F.T., mimari proje ve uygulama denetçisi H.T., binanın yapıldığı dönemde zemin etüt raporlarını onaylayan, yeni yapı ruhsatını düzenleyen, Dulkadiroğlu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili A.Ö ve İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı S.B.’nin ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma’ suçundan 22 yıl 6’şar aya kadar hapsi isteniyor.

CHP ve İP çıplak heykelden değil eleştirenden rahatsız: ‘Depremde her yer yıkıldı bu G.T kaldı’
CHP ve İP çıplak heykelden değil eleştirenden rahatsız: ‘Depremde her yer yıkıldı bu G.T kaldı’

Gündem

CHP ve İP çıplak heykelden değil eleştirenden rahatsız: ‘Depremde her yer yıkıldı bu G.T kaldı’

Kırşehir'de 3.4 büyüklüğünde deprem! İlk açıklama geldi
Kırşehir'de 3.4 büyüklüğünde deprem! İlk açıklama geldi

Gündem

Kırşehir'de 3.4 büyüklüğünde deprem! İlk açıklama geldi

Depremde ahkâm kesenler şimdi nerede? Selma Savcı'dan sert yazı
Depremde ahkâm kesenler şimdi nerede? Selma Savcı'dan sert yazı

Gündem

Depremde ahkâm kesenler şimdi nerede? Selma Savcı'dan sert yazı

Yeni Zelanda 5.6 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı
Yeni Zelanda 5.6 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı

Dünya

Yeni Zelanda 5.6 büyüklüğünde deprem ile sarsıldı

Mısır’daki 5,3’lük deprem bölge ülkelerinde de hissedildi
Mısır’daki 5,3’lük deprem bölge ülkelerinde de hissedildi

Yerel

Mısır’daki 5,3’lük deprem bölge ülkelerinde de hissedildi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23