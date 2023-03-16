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Ekonomi Deprem seferberliği istihdam desteği programı başlatıldı
Ekonomi

Deprem seferberliği istihdam desteği programı başlatıldı

15 binden fazla e-ticaret sitesine altyapı hizmetleri sunan Ticimax E-ticaret Sistemleri, depremzedeler için “Deprem seferberliği istihdam desteği ve e-ticaret eğitim programı” başlattı. Binlerce e-ticaret sitesinin istihdam olanakları, e-ticaret sektöründe yer almak isteyen depremzedelerle buluşturulacak.

Yeniakit Publisher
2023-03-16 16:07:00 -
Deprem seferberliği istihdam desteği programı başlatıldı

Ticimax E-ticaret Sistemleri depremzedeler için “Deprem seferberliği istihdam desteği ve e-ticaret eğitim programı” başlattı. Ticimax olarak depremin yaralarını sarabilmek adına binlerce e-ticaret şirketiyle beraber depremzedelere yönelik seferberlik başlattıkları bilgisini veren Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucu CEO’su Cenk Çiğdemli, “Yaptığımız işbirlikleri kapsamında, depremden etkilenen ve aktif iş arayışında bulunan e-ticaret sektör çalışanlarını, personel ihtiyacı olan Ticimax kullanıcısı firmalar ile tanıştırıyoruz. CV’nizi bizimle paylaşmanız halinde, sizi 15 binden fazla e-ticaret firmasının istihdam imkanlarıyla buluşturabiliriz” dedi.

E-ticaret sektörüne giriş yapmak isteyen ve bu konuda bilgi sahibi olmayan depremzedeler için Ticimax Akademi bünyesinde online e-ticaret eğitim programı başlatan Ticimax, eğitimi tamamlayanlara katılım belgesi vererek, istihdam desteği sunacak.

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