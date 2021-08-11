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Gündem Deprem mi oldu son dakika | Deprem nerede ne zaman oldu?
Gündem

Deprem mi oldu son dakika | Deprem nerede ne zaman oldu?

Son dakika deprem | Ege'de bir deprem meydana geldi. Pek çok kişi depremin şiddetini merkezini araştırmaya başladı. Peki, deprem nerede oldu?

Yeniakit Publisher
2021-08-11 14:07:00 -
Deprem mi oldu son dakika | Deprem nerede ne zaman oldu?

Ege’de bir deprem meydana geldi. Ege’de yaşayanlar depremin merkezini ve şiddetini araştırmaya başladı. Peki, nerede deprem oldu?

Deprem mi oldu son dakika | Deprem nerede ne zaman oldu?

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 13.24'te ve 4,03 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Datça'ya uzaklığı 46,42 kilometre olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi son dakika deprem verileri:

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