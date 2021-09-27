Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu kaç büyüklüğünde oldu?

Yunanistan'ın güneyinde yer alan Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yunanistan'ın Girit adasında 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre ise depremin büyüklüğü 5.7 olarak kaydedildi. Deprem sonrası can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.

AFAD Deprem paylaşımı şu şekilde:

Büyüklük : 5.7 (Mw)

Yer : Ege Denizi,

Tarih-Saat : 27.09.2021, 09:17:23 TSİ

Enlem : 35.3871 N

Boylam : 25.3501 E

Derinlik : 9.62 km