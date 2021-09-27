Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu kaç büyüklüğünde oldu?
Deprem son dakika haberleri… Son depremler dünyayı sallamaya devam ediyor. Türkiye deprem kuşağında yer aldığından neredeye her gün irili ufaklı depremler söz konusu olmakta. AFAD ve Kandilli son depremler listesine bakıldığında Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Ege Denizi’nde de hissedilirken tsunami uyarıları yapıldı.
Yunanistan'ın güneyinde yer alan Girit Adası'nda 6.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yunanistan'ın Girit adasında 6.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD'ın verilerine göre ise depremin büyüklüğü 5.7 olarak kaydedildi. Deprem sonrası can veya mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmiyor.
AFAD Deprem paylaşımı şu şekilde:
Büyüklük : 5.7 (Mw)
Yer : Ege Denizi,
Tarih-Saat : 27.09.2021, 09:17:23 TSİ
Enlem : 35.3871 N
Boylam : 25.3501 E
Derinlik : 9.62 km