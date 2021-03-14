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Gündem Deprem kapıda Ekrem seyrediyor
Gündem

Deprem kapıda Ekrem seyrediyor

İstanbul halkının gözünü boyamak ve çalışıyoruz algısı oluşturmak için deprem çalıştayları düzenleyen fakat bu çalıştaylarda deprem konuşmak yerine “Kanal İstanbul” projesini hedef alan CHP’li belediyelerdeki sorumsuzluk felaketlere davetiye çıkarıyor. İstanbul’da riskliliği kesinleşip yıkılmayan 974 meskenin 547’si CHP’li ilçe belediyelerinde bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2021-03-14 12:49:00 -
Deprem kapıda Ekrem seyrediyor

İstanbul halkının gözünü boyamak ve çalışıyoruz algısı oluşturmak için deprem çalıştayları düzenleyen fakat bu çalıştaylarda deprem konuşmak yerine “Kanal İstanbul” projesini hedef alan CHP’li belediyelerdeki sorumsuzluk felaketlere davetiye çıkarıyor. İstanbul’da riskliliği kesinleşip yıkılmayan 974 meskenin 547’si CHP’li ilçe belediyelerinde bulunuyor.

CHP’liler sorumsuzlukta yarışıyor

CHP’li belediyelerin iş bilmez ve vurdumduymaz tavırları 16 milyon İstanbullunun hayatını doğrudan tehdit ediyor. 6306 sayılı kanun kapsamında riskliliği kesinleşip yıkılmayan yapı sayısının yarısından fazlasını barındıran CHP’li belediyelerin bu konuda tek bir adım atmaması tehlikenin boyutunu gözler önüne seriyor. İstanbul’da riskliliği kesinleşip yıkılmayan 974 meskenin 547’si CHP’li ilçe belediyelerinde bulunuyor. Kanuni süre dolduğu halde yıkılmayan 106 yapıyla Kadıköy ön sıralarda yer alırken, onu 79 yapıyla İstanbul’un en borçlu ilçe belediyelerinden biri olan CHP’li Şişli Belediyesi takip ediyor.

İlk 6 ilçede CHP’li belediyeler var

Sorumsuzlar listesinde başı çekenlerden biri olan Beşiktaş 54, Maltepe 52, Bakırköy 50, Avcılar ise 18 adetle en çok riskli bina barındıran CHP’li belediyeler arasında bulunuyor. Yıkıcı bir depremin beklendiği 39 ilçeli İstanbul’da acil yıkılması gereken ve halen yıkılmayan yapıların ilçelere göre dağılımında ilk 6 sırayı yıllardır CHP tarafından yönetilen belediyelerin alması, CHP’deki iş bilmezliği ve vizyon eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Risk büyüdü, bütçe küçüldü

Öte yandan, “Bu şehrin en önemli riski depremdir” dediği halde düzenlediği deprem çalıştaylarında deprem konuşmak yerine “Kanal İstanbul”u hedef alan CHP’nin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da mega kentin bütçesinden kentsel dönüşüme ayrılan payı düşürdü. Ak Parti yönetimi, 20 milyarlık bütçenin 1 milyar 13 milyonunu, yani bütçenin yüzde 5’ini riskli yapıların yenilenmesine ayırırken, CHP’li Ekrem İmamoğlu ise 28 milyar 900 milyonluk bütçenin 257 milyon 119 bin lirasını kentsel dönüme ayırarak, bu oranı yüzde 0.8’e düşürmüş oldu.


Yeni Akit Gazetesi
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