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Gündem Deprem bölgesinden dönen 6 gönüllü trafik kazasında yaralandı
Gündem

Deprem bölgesinden dönen 6 gönüllü trafik kazasında yaralandı

Aksaray'da deprem bölgesinden dönen gönüllüleri taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 18:43:00 -
Deprem bölgesinden dönen 6 gönüllü trafik kazasında yaralandı

Aksaray'da deprem bölgesinden dönen gönüllüleri taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Depremzedelere yardım ilettikten sonra İstanbul'a dönen F. C. D. idaresindeki henüz plakası öğrenilemeyen bir minibüs, Ankara-Niğde Otoyolu'nun 199'uncu kilometresinde Mustafa K, kontrolündeki 50 FF 969 plakalı tıra çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, araç sürücüsü D. ile minibüsteki M. C. A. (18), Taha Bekgöz (20), Abdulkadir Yağmur (21), Didem Açar (21) ve F. E. Ç. (17) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

 

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