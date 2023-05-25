Deprem bölgesindeki 30 bin öğrenci için burs kontenjanı

Bakan Özer, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin soruları cevapladı. Bakan Özer, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda depremden etkilenen illerde anne veya babası ya da vasisi vefat eden öğrencilerin tamamına verilen 863 liralık burs imkanının devam ettiğini hatırlattı. Özer, şu açıklamayı yaptı: "İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'mızı bu yıl 3 Eylül 2023'te yapacağız. İlk kez deprem bölgesindeki öğrencilerimiz için ilave 30 bin burs kapasitesini kullanmış olacağız. Başarılı olan ve bu bursa ihtiyacı olan tüm öğrencilerimizi de mümkün olduğu kadar yararlandırmak için çaba sarf edeceğiz."