  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Valinin çocuğu vali, büyükelçinin çocuğu büyükelçi… Beyaz Türkler bu yüzden Erdoğan’dan nefret ediyor

AK Parti’den yeni açıklama! EYT ne zaman çıkacak?

Göbek kordonu annesine bağlı halde enkazda bulunan bebek evlat edinildi

Ahmet Davutoğlu ve Ümit Özdağ rezil olacak! Ali Babacan'ın sağ kolu her şeyi itiraf etti

Rusya'dan Türkiye’deki deprem felaketi sonrası tonlarca, çok büyük yardım! Açıklamasını böyle duyurdular

OdaTV A Haber'in haberini 'çadır tiyatrosu' diyerek ti'ye aldı ancak kendisi rezil oldu

Bakan Akar'dan "sığınmacı akını" iddialarına yanıt! "Bazı fitne fesat yuvaları..."

Yaşadıklarını gözyaşlarıyla anlattı: Annemin toprağa gömüldüğünü bile göremedim

Romelu Lukaku herkesi davet ediyorum diyerek duyurdu! Duygulandıran Christian Atsu paylaşımı: Huzur içinde yat!

Tozlu sargı bezi, patlak maske, bozuk tansiyon aletleri… Kızılay’ı hedef alanların suratına bunu çarpın
Yerel Deprem anında ilginç anlar! Gökyüzünde peş peşe mavi ışıklar belirdi
Yerel

Deprem anında ilginç anlar! Gökyüzünde peş peşe mavi ışıklar belirdi

Hatay'da bir iş makinesinin kamerasının kaydettiği görüntülerde, bir kişinin panikle dışarı çıkması ve gökyüzünde peş peşe en az 9 kez yansımalar yapan mavi ışıkların yer alması dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2023-02-19 17:10:00 - 2023-02-19 17:16:27

Hatay'da bir iş makinesinin kamerasının kaydettiği görüntülerde, bir kişinin panikle dışarı çıkması ve gökyüzünde peş peşe en az 9 kez yansımalar yapan mavi ışıkların yer alması dikkat çekti.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle birçok ilde 40 binden fazla insan hayatını kaybetti, on binlerce kişi de yaralandı. Depremin en çok etkilediği şehirlerin başında gelen Hatay'da ise bir taraftan sahada çalışmalar yürütülüyor, bir taraftan ise vatandaşların yaraları sarılmaya çalışılıyor. Şu ana kadar birçok deprem anının kameralara yansıdığı şehirden dikkat çeken bir görüntü daha geldi.

Gökyüzünde mavi ışıklar çıktı

İskenderun'da bir iş makinesinde bulunan araç kamerasına yansıyan görünler de depremle birlikte panikle dışarı çıkan bir kişinin ardından şehirdeki tüm elektriklerin kesilmesiyle gökyüzüne doğru yansıyan mavi ışıklar yer aldı. Peş peşe en az 9 kez görünen mavi ışık parlamaları dikkat çekti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23