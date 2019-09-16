Depo baskınında kaçak nargile tütünleri ele geçirildi

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir depoya yapılan operasyonda çok sayıda kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kaçakçılık ve Orgabize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan kaçakçılıkla mücadeleçalışmaları kapsamında kent merkezinde bulunan bir depoya operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 3 bin 969 paket kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Nargile tütünlerine el konulurken konuyla alakalı gözaltına alınan 1 kişi sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.