DENTUR'da isim değişikliği

İSTANBUL (AA) - Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) Genel Kurulu’nda, derneğin ismi oy birliği ile Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği (YATED) olarak değiştirildi.

YATED'den yapılan açıklamaya göre, 2000 yılında kurulan Deniz Endüstrisinin sivil toplum kuruluşlarından DENTUR, 2 yıldır gündemine almış olduğu isim değişikliği projesini, derneğin olağan genel kurulu kapsamında görüştü ve oy birliği ile isim değişikliği kararı aldı.

Gerekli olan tüzük değişikliği için, İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü’ne yapılan başvuruyla değişiklik yasallaştı.

İsim değişikliği ihtiyacı, genel kurul öncesinde, tüm üyeler ile paylaşıldı ve yorum, görüş ve öneriler alındı. Denizcilik endüstrisinin firma ve kişilerinden oluşan 300’e yakın DENTUR tüzel ve kişi üyeleri, bu karardan sonra DENTUR yerine "YATED Üyeleri" olarak aynı üyelik şartları ile devam edecekler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen YATED Başkanı Alpaslan Sirkecioğlu, değişiklik önerisine ve gerekçesine ilişkin şunları kaydetti:

"DENTUR isminin ilk adı DENTUR olan başka bir marka ile karıştırılması ve yapılan tüm sektörel etkinliklerde de aynı sorunun yaşanması nedeniyle değiştirilme ihtiyacı oluşmuş ve dernek yönetimi gündemine alınmıştır. Dolayısıyla, gerek deniz endüstrisini temsil eden en büyük STK’lardan biri olan derneğimizin, daha hızlı bir şekilde sektörümüzü temsil ederek ve gerekli çalışmaları yaparak ön plana çıkması, gerekse de çok değerli üyelerimizin menfaatlerini korumak amaçlı olarak DENTUR isminin değiştirilmesi gerektiğine inanmaktayız."

DENTUR yerine gelecek olan ismin açılımında ise "Deniz Endüstrisi" yerine "Yat-tekne Endüstrisi" tanımının daha doğru olacağını belirten Sirkecioğlu, "Dünya yat imalat sektöründe Türkiye'nin ilk beş ülke içinde olması, yat ve tekne kavramının hem devlet hem de sektör temsilcileri tarafından daha çok bilinen, kabul edilen ve açılış konuşmalarında bile sektörden bahsederken kullanılan bir ifade olması nedeniyle aşikardır. Denizciliği geliştirme kısmı faaliyet konularımız arasındadır ve bu doğrultuda faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Zira, deniz kültürünün ve sevgisinin gelişmesi, endüstrimizin gelişmesinin ana kaynağıdır. Derneğimizin esas amacının 'sektörümüzü geliştirmek ve menfaatlerini korumak' olduğu bir gerçektir. Sonuçta biz endüstrimizin sesiyiz." ifadelerini kullandı.