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Aktüel Denizli'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor
Aktüel

Denizli'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-09-04 12:45:01 -
Denizli'deki orman yangınında soğutma çalışmaları sürüyor

DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çardak ilçesinde yaklaşık 200 hektarlık alanda etkili olduktan sonra kontrol altına alınan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Dün, Hayriye Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına 55 arazöz, 16 su tankı, 7 dozer, 4 greyder, 4 ilk müdahale aracı, 250 yangın işçisi ve 7 helikopter ile müdahale edildi.

Çevre illerden gelen çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi ve Denizli Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler de alevleri söndürme çalışmalarına katıldı.

Sabaha kadar süren çalışmalar sonunda yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 200 hektar alanda etkili olan yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürüyor.

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