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Aktüel

Denizli'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-08-04 17:04:23 -
Denizli'deki FETÖ operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan biri eski komiser yardımcısı 2 kişi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski komiser yardımcısı ile örgütle iltisaklı okullarda öğretmenlik yaptığı belirtilen zanlının yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Kent merkezinde düzenlenen operasyonlarda iki zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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