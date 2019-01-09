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Denizli'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, FETÖ ile bağlantısı tespit edilen 10 kişi gözaltına alındı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 16:00
Denizli'de FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

Denizli'de düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

​İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bu sabah, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY üyesi olduğu iddia edilen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polis ekiplerinin 10 ayrı adrese eş zamanlı yaptığı baskında esnaf, işçi ve özel şirket çalışanı gibi çeşitli meslek gruplarından 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda ele geçirilen dokümanlara el konuldu. Emniyete getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 16:00
  1. Denizli
  2. FETÖ operasyonu
  3. Terörle Mücadele

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