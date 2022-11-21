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Yerel Denizli'de feci yangın
Yerel

Denizli'de feci yangın

Denizli'de bir apartmanın çatısı tamamen yanarak küle döndü.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 16:14:00 -
Denizli'de feci yangın

Denizli'deki yangın, Pamukkale ilçesine bağlı Anafartalar Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; apartmanın çatısında bilinmeyen neden dolayı dumanlar yükselmeye başladı. Yoğun dumanların yükseldiği çatı bir anda alevlere teslim olarak yanmaya başladı.

Durumu fark eden apartman sakinleri binayı terk ederken, ihbar üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Olay yerine giden itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği çatıya müdahale ederek yangını kontrol altına almak için mücadele etti.

O anları korkulu dolu gözlerle izleyen vatandaşlar, ekipler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Alevler başka bir binaya daha sıçramadan söndürüldü.

Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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