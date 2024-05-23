  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Denizli'de acı olay! Öğretmen öğrencileriyle top oynarken...
Yerel

Denizli'de acı olay! Öğretmen öğrencileriyle top oynarken...

Yeniakit Publisher
2024-05-23 13:48:00 -
Denizli'de acı olay! Öğretmen öğrencileriyle top oynarken...

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde öğrencileriyle okul bahçesinde top oynarken kalp krizi geçiren 49 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti.


Denizli’nin Acıpayam ilçesinde öğrencileriyle okul bahçesinde top oynarken kalp krizi geçiren 49 yaşındaki öğretmen hayatını kaybetti.

Denizli'de öğrencileriyle top oynarken kalp krizi geçiren öğretmen yaşamını yitirdi.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde görev yaptığı okulda, teneffüste öğrencileriyle top oynarken kalp krizi geçiren 49 yaşındaki İngilizce öğretmeni hayatını kaybetti.

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde Karahüyük Ortaokulunda İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Mehmet Ali Toktaş (49), öğleden sonra öğrencileriyle okul bahçesinde voleybol oynadığı esnada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Bunu gören diğer meslektaşları müdahale ettiler. 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri İngilizce öğretmeni Mehmet Ali Toktaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen kurtarılamayan öğretmenin cenazesi morga kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23