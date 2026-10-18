  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Akit TV'de şiddetin perde arkası konuşuldu! 'Çocuklarımızı ekranlara değil hayata bağlamalıyız' Eylemciler Paris’in merkezindeki askeri kışlaya girmeye çalışıyor! Fransa’da olaylar kontrolden çıktı! Fenerbahçe doludizgin! Bahçeli'den Azerbaycan için çok konuşulacak sözler: Biz aynı ananın iki oğluyuz! Borsada ürküten benzerlik! Endonezya'daki 65 milyar dolarlık çöküş Türkiye'yi yeniden düşündürdü İstanbul Valisi Davut Gül duyurdu: Yıkımlar başladı BM raporu Batılı medya ve teknoloji şirketlerinin maskesini düşürdü! Berlin'den Washington'a Rus dizeli çıkışı! Merz'den ABD'ye sert tepki Hürmüz'de dev tanker mayına çarptı! 2 milyon varil petrol taşıyordu Türkiye ve Katar için Büyük iddia: İsrail’in idam fermanını yazıyorlar
Dünya Alevler askeri üslerini sardı!
Dünya

Alevler askeri üslerini sardı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Alevler askeri üslerini sardı!

Kanada’nın Alberta eyaletindeki Wainwright Askerî Üssü’nde çıkan yangında can kayıpları ve yaralanmalar yaşandığı bildirildi.

Kanada’nın Alberta eyaletindeki Wainwright Askerî Üssü’nde çıkan yangında can kayıpları ve yaralanmalar yaşandığı bildirildi.
CBC News kanalının haberine göre, Kanada Savunma Bakanı David McGuinty, düzenlediği basın toplantısında, Wainwright üssünde yangın çıktığını belirtti.

McGuinty, yangında ölenler ve yaralananlar olduğu bilgisini paylaşarak, yangının çıkış nedenine ilişkin açıklama yapmadı.

Durumun hassasiyetini koruduğunu vurgulayan McGuinty, olayın yakından takip edildiğini bildirdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, askeri üste büyük bir yangına yol açan ciddi bir olay meydana geldiğini belirterek, olaydan etkilenen askeri personel için üzüntüsünü ifade etti.

 

Alberta Başbakanı Danielle Smith ise yangını "ciddi ve trajik" olarak nitelendirerek olayın çok sayıda askeri personeli etkilediğini belirtti.

Wainwright Belediye Bölgesi yönetimi, yangının askeri üssün sınırlarını aşarak bölgeye yayıldığını ve kuvvetli rüzgar nedeniyle hızla ilerlediğini bildirdi.

Birden fazla kurumdan itfaiye ve acil durum ekiplerinin müdahale ettiği yangın nedeniyle bölge sakinlerine olay yerinden uzak durmaları ve acil durum araçlarının geçişini engellememeleri çağrısı yapıldı.

Kanada Silahlı Kuvvetleri ve Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP), olayın nedenini ve ayrıntılarını araştırıyor.

Alberta eyaletindeki Wainwright bölgesi yakınlarında bulunan askeri üs, ülkenin önemli askeri eğitim merkezleri arasında yer alıyor. Üs, askeri personelin muharebe operasyonlarına hazırlandığı eğitim faaliyetlerine ev sahipliği yapıyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23