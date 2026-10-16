Milletvekili dokunulmazlığını sığınak yaptı! Mustafa Sarıgül'ün firari oğlu Emir Sarıgül oradan çıktı

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan dev kara para ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunun ardından firar eden Emir Sarıgül'ün izi Ankara'da bulundu. Emniyet istihbarat ekiplerinin yürüttüğü titiz takibin ardından firari şüphelinin, Ankara'nın Çankaya ilçesi Mutlukent Mahallesi'nde yer alan Angora Evleri sitesindeki lüks konutta olduğu saptandı.

MİLLETVEKİLİ DOKUNULMAZLIĞINI SIĞINAK YAPTI

Soruşturma detaylarına göre, adrese ait konutun Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'e ait olduğu öğrenildi. Mustafa Sarıgül'ün Anayasa'dan doğan milletvekili dokunulmazlığı bulunması nedeniyle, firari oğlu Emir Sarıgül'ün bu hukuki koruma zırhından faydalanmak amacıyla babasının Çankaya'daki konutuna sığındığı belirlendi.

POLİS EKİPLERİ DIŞARIDA BEKLİYOR

Emir Sarıgül'ün konut içerisindeki varlığını kesin olarak teyit eden emniyet güçleri, Angora Evleri ve konut çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Babasının milletvekili dokunulmazlığı sebebiyle ikametgaha yönelik hukuki prosedürleri hassasiyetle yürüten polis ekipleri, firari şüphelinin gözaltı işlemini uygulamak üzere konuttan dışarı çıkmasını bekliyor. Konutun tüm giriş ve çıkışları kontrol altına alınırken, firari Sarıgül için çember tamamen daraldı.

SORUŞTURMADA KİLİT İSİM

Alman iş adamlarının ihbarıyla başlayan soruşturmada 100 milyon Euro'luk şüpheli yalı havalesi, Göcek'teki 5 milyon dolarlık lüks yatın ödemesiz devri ve sahte fatura pazarlıklarının merkezinde yer alan Emir Sarıgül'ün yakalanmasıyla birlikte soruşturmanın seyirinin derinleşmesi bekleniyor.

SARIGÜL AİLESİNE DEV KARA PARA AKLAMA SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, iki Alman vatandaşının ihbarı üzerine yürütülen Sarıgül ailesine yönelik dev kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturmasında kaynağı belirsiz yurt dışındaki kayıt dışı paraların Türkiye'ye sokulmak istendiği, yurt içindeki kaynağı belirsiz paraların da resmi yollarla yurt dışına çıkarılmaya çalışıldığı ortaya çıktı.

80 Milyon Euro'luk sözleşmeler, 100 Milyon Euro'luk şüpheli havaleler ve 1 Milyar Euro'luk fon vaatlerinin yer aldığı soruşturmada, 28. Dönem Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün kayıt dışı paranın Almanya'dan Türkiye'ye borç olarak gönderilmesini organize etmeye çalıştığı, Londra ve Türkiye hesaplarına fatura kesilerek 1 Milyon Euro'nun aktarılabileceğine dair görüşmeleri de ortaya çıktı.

"4 GÜN İÇERİSİNDE PARASI ÖDENECEKTİR..."

Kayıtlarda Sarıgül'ün "diğer para bizim Türkiye'deki hesaba geçtiği andan itibaren 4 gün içerisinde parası ödenecektir diye yaz oraya. Yeter ki bizim hesaba girsin" dediği kayıtlara yansıdı. Alman şikayetçilerin ellerindeki tüm ses ve görüntü kayıtlarını, araştırması amacıyla gazeteci Murat Ağırel'e ilettikleri, ancak Ağırel'in bu bilgi ve belgeleri savcılıkla veya kamuoyuyla paylaşmak yerine doğrudan Mustafa Sarıgül'e ilettiği öne sürüldü.

ALMAN İŞ İNSANLARI SAVCILIĞA BAŞVURDU: "BİZİ ARAÇ OLARAK KULLANDILAR"

Alman vatandaşları Kai Precat ve Marc Baeriswyl, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak skandalın perde arkasını tek tek anlattı. Şikayetçiler, Yeni Parti TBMM 28. Dönem Milletvekili Mustafa Sarıgül, oğulları Abdurrahman Emir Sarıgül ve Ömer Sarıgül, eski eşi Aylin Kotil ile eski TDP yöneticisi Volkan Aslanbaş'ın yerli ve yabancı şirketlerle doğrudan ve dolaylı ilişkileri bulunduğunu bildirdi.

Şikayet dilekçesinde, şüphelilerin kaynağı belirsiz yurt dışındaki kayıt dışı paraları Türkiye'ye sokmak ve yurt içindeki kaynağı belirsiz paraları resmi yollarla yurt dışına çıkarmak amacıyla kendileriyle irtibat kurduğu vurgulandı. Yapılan görüşmeler sonucunda yurt dışında kurulan şirketler grubu üzerinden, şüphelilerle doğrudan bağlantılı olan North Gayrimenkul İnşaat ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile çok sayıda sözleşme yapıldığı ve bunlardan en önemlisinin 80 Milyon Euro değerinde bir yatırım sözleşmesi olduğu ortaya çıktı.

ONLİNE TOPLANTIDA 1 MİLYAR EURO FON VAADİ

Soruşturma dosyasındaki iddialara göre, Mustafa Sarıgül ve bir bankanın Zincirlikuyu Şube Müdürü T.D.'nin katıldığı online bir toplantıda, Mustafa Sarıgül kamu gücünü kullanarak yapacağı temaslar neticesinde 1 Milyar Euro'luk fonu kredi yöntemiyle yurt dışına getireceğini ifade etti. Süreçte yaşanan bir diğer skandal ise yalı satışı üzerinden gerçekleşti. Abdurrahman Emir Sarıgül'e ait ekspertiz değeri 32 Milyon Euro olan bir yalı satışı karşılığında yurt dışından 100 Milyon Euro tutarında havale işlemi yapıldı.

Yabancı bankanın bu şüpheli işleme bloke koyması üzerine, blokenin kaldırılması bahanesiyle İngiliz siciline kayıtlı 1.5 Milyon Euro değerindeki bir tekne Emir Sarıgül'e devredildi. Ancak devir yapılmasına rağmen tekne bedeli ödenmediği gibi, bankadaki 100 Milyon Euro'luk bloke de kalkmadı. Alman iş insanları, sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmediğini, para aklama süreçlerinde araç olarak kullanıldıklarını ve dolandırıldıklarını belirterek şikayetçi oldu.

AĞIREL BELGELERİ SAVCILIĞA DEĞİL SARIGÜL'E TAŞIDI!

Alman şikayetçiler, ellerindeki tüm ses ve görüntü kayıtlarını, belgeleri ve delilleri araştırması amacıyla gazeteci Murat Ağırel'e ilettiklerini anlattı. Ancak Ağırel'in bu bilgi ve belgeleri savcılıkla veya kamuoyuyla paylaşmak yerine doğrudan Mustafa Sarıgül'e ilettiği öne sürüldü. Belgelerin iletilmesinin hemen ardından Alman vatandaşlarının Mustafa Sarıgül, Emir Sarıgül ve kimliği belirsiz kişilerce aranarak sürekli tehdit edildikleri kayıtlara geçti.

ŞOK SES KAYITLARI: "1 MİLYON EURO'YU BORÇ GÖSTERELİM YA DA FATURA YAZALIM"

Soruşturma dosyasına giren online görüşme ve ses kayıtları paranın transfer yöntemleri üzerindeki pazarlıkları gözler önüne serdi. Mustafa Sarıgül'ün yaptığı görüşmelerde Bayern 24 isminin banka evraklarına karıştırılmaması gerektiği, aksi takdirde banka süreçlerinin tıkanacağı belirtiliyor. Görüşmede aktarılan ifadelerde; "Biz ya bunu bana vereceğiniz 1 milyon euroyu başkanım ya borç olarak gösterelim ya ben size fatura yazayım ya da dediğiniz gibi ortaklık..." seçenekleri tartışılıyor. Ayrıca Alman ortağın onayı olmadan işlem yapılamayacağı vurgulanıyor.

FATURA VE ALMANYA ÜZERİNDEN PARA TRANSFERİ

Mustafa Sarıgül ile gerçekleşen bir diğer görüşmede, Almanya'daki bir dost üzerinden ödeme yapılması ve paranın borç olarak gönderilmesi planlanıyor. Londra ve Türkiye hesaplarına fatura kesilerek 1 Milyon Euro'nun aktarılabileceği konuşulurken, Sarıgül'ün net bir şekilde talimat verdiği kaydedildi. Sarıgül'ün "Bizim onu yaz ama onu yani diğer para bizim Türkiye'deki hesaba geçtiği andan itibaren 4 gün içerisinde parası ödenecektir diye yaz oraya. Yeter ki bizim hesaba girsin" dediği kayıtlara yansıdı.

SARIGÜL'ÜN DOSYASI ANKARA'YA GÖNDERİLDİ

Soruşturmada Yeni Parti Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül'ün oğlu Ömer Sarıgül, eski eşi siyasetçi Aylin Kotil, Sarıgül'ün eski partisi TDP'de yöneticilik yapan Volkan Aslanbaş, eski bankacı Cavidan Tanrah Artuner ve gazeteci Murat Ağırel hakkında gözaltı talimatı verildi. Mustafa Sarıgül hakkındaki iddialar ise Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Sarıgül'ün diğer oğlu Emir Sarıgül'ün ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Sabah