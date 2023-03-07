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Yerel Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün ana binası boşaltıldı
Yerel

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün ana binası boşaltıldı

Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün ana binası, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle farklı binalarda hizmet vermek üzere boşaltıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-07 17:40:00 -
Denizli Emniyet Müdürlüğü'nün ana binası boşaltıldı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Pamukkale ilçesine bağlı Deliktaş Mahallesi'nde hizmet veren binanın, depreme dayanıksız olduğunun tespit edildiği duyuruldu.

Binada hizmet veren birimlerin ana binanın bulunduğu bahçedeki ek bina ile Çevik Kuvvet, Akhan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Pamukkale İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bereketli Polis Merkezi Amirliği, Çınar Polis Merkezi Amirliği ile Denizli Büyükşehir Belediyesi DESKİ binasında hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.

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