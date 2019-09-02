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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) işçi alımı İŞKUR başvuruları

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) Gölcük Bakım Onarım ve İstihdam Komutanlığı bünyesinde reklam tabelacı ve oto döşemecisi pozisyonlarında görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı işçi alım başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak? Peki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) işçi alım başvuru şartları neler? Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel alım başvuru tarihi ne zaman?

02 Eylül 2019 Pazartesi 16:06
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) işçi alımı İŞKUR başvuruları

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) Gölcük Bakım Onarım ve İstihdam Komutanlığı bünyesinde reklam tabelacı ve oto döşemecisi pozisyonlarında görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı işçi alım başvuruları İŞKUR üzerinden yapılacak? Peki Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) işçi alım başvuru şartları neler? Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personel alım başvuru tarihi ne zaman?

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından personel alım ilanı geldi. 02 Eylül 2019 İŞKUR duyuruları arasında yer alan ilana göre farklı pozisyonlarda olmak üzere işçi alımı yapılacak. Başvurular İŞKUR üzerinden yapılacak. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK)Gölcük Bakım Onarım ve İstihdam Komutanlığı bünyesindeki işçi personel eksikliğini karşılamak üzere engelli işçi personel kadroları ile toplamda 2 kişi alacak. Bu kapsamda alımlar 1 Reklam Tabelacı ve 1 Oto Döşemecisi pozisyonlarında yapılacak. Söz konusu alımlar sadece Kocaeli için geçerki olup adayların Kocaeli de ikamet etmesi gereklidir. Adaylar başvurularını en geç 06 Eylül 2019 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Başvurular İŞKUR e şube internet sitesi üzerinden açık iş ilanları üzerinden yapacak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK) alım başvuru şartları

Türk vatandaşı olmak,

18 yaşını tamamlamış olmak,

Herhangi bir suç hükümlülüğü olmamak,

Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve özel kanunlarda yer alan şartları taşımak.

Yapılacak Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması olumlu sonuçlanmak.

Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

En az %40 engelli olduğunu gösteren Sağlık Kurul Raporuna Sahip olmak ve çalışabilir durumda olmak.

 Kamu kurum ve kuruluşları kendi disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak.

Adayların,  talep edilen öğrenim durumu ve özel şartlara haiz olması.

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 16:06
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