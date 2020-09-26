Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası
SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası başladı.
Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda düzenlenen yarışlarda sporcular ferdi ve takım halinde mücadele etti.
Kupada, bin ve 2 bin metrelik parkurda eleme yarışları ve finaller gerçekleştirildi.
Şampiyonada ilk gün yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:
19 yaş altı erkekler dört çifte dümencili: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. İzmit Sümerspor Kürek (B)
19 yaş altı kızlar tek çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. Gerze Yelken ve Su Sporları
19 yaş altı kızlar iki çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Sinop Gençlik ve Spor
C master mix dört çifte dümencili: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Karma, 3. Galata Kürek
C 19 yaş altı erkekler tek çifte: 1. İstanbul Kürek, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. Altınboynuz
C 19 yaş altı erkekler iki çifte: 1. Altınboynuz, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. Van Edremit Gençlik Spor
C 19 yaş altı kızlar dört çifte dümencili: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Sinop Gençlik ve Spor
C master erkekler tek çifte: 1. Galata Kürek, 2. Vira Denizciler, 3. Ferdi sporcu Soykan Özdemir
C master kadınlar iki çifte: 1. Galata Kürek, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. Ferdi sporcular Ümmühan Yaman ve Aslı Pamela Spence
C master erkekler dört çifte dümencili: 1. Altınboynuz, 2. Altınboynuz (B), 3. Ferdi sporcular Gökberk Yasin Kolaylı, Şükrü Can Akmansoluk, Serhat Mert Kolaylı, Furkan Taşkın
Şampiyona, yarın yapılacak yarışların ardından sona erecek.