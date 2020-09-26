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Spor Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası
Spor

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası

Yeniakit Publisher
2020-09-26 17:28:12 -
Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası başladı.

Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda düzenlenen yarışlarda sporcular ferdi ve takım halinde mücadele etti.

Kupada, bin ve 2 bin metrelik parkurda eleme yarışları ve finaller gerçekleştirildi.

Şampiyonada ilk gün yarışlarında alınan sonuçlar şöyle:

19 yaş altı erkekler dört çifte dümencili: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. İzmit Sümerspor Kürek (B)

19 yaş altı kızlar tek çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. Gerze Yelken ve Su Sporları

19 yaş altı kızlar iki çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Sinop Gençlik ve Spor

C master mix dört çifte dümencili: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Karma, 3. Galata Kürek

C 19 yaş altı erkekler tek çifte: 1. İstanbul Kürek, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. Altınboynuz

C 19 yaş altı erkekler iki çifte: 1. Altınboynuz, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. Van Edremit Gençlik Spor

C 19 yaş altı kızlar dört çifte dümencili: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Sinop Gençlik ve Spor

C master erkekler tek çifte: 1. Galata Kürek, 2. Vira Denizciler, 3. Ferdi sporcu Soykan Özdemir

C master kadınlar iki çifte: 1. Galata Kürek, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. Ferdi sporcular Ümmühan Yaman ve Aslı Pamela Spence

C master erkekler dört çifte dümencili: 1. Altınboynuz, 2. Altınboynuz (B), 3. Ferdi sporcular Gökberk Yasin Kolaylı, Şükrü Can Akmansoluk, Serhat Mert Kolaylı, Furkan Taşkın

Şampiyona, yarın yapılacak yarışların ardından sona erecek.

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