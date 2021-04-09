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Gündem Demirtaş mahkemede bakın nasıl kıvırdı!
Gündem

Demirtaş mahkemede bakın nasıl kıvırdı!

HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik ‘tehdit’ ve ‘terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek’ suçlarından yargılandığı davaya devam edildi. Demirtaş mahkemede, ‘Ben bunu kimsenin yanına bırakmam, hesap sorulacak’ sözlerine ilişkin, “Hesap sorulacak derken hukuk önünde hesabını soracağım dedim” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-04-09 17:00:00 -
Demirtaş mahkemede bakın nasıl kıvırdı!

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş duruşmaya Edirne F Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Demirtaş hakkında, 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki savunmasında dile getirdiği "Ben bunu kimsenin yanına bırakmam, hesap sorulacak" sözlerinden dolayı hakkında 8 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Duruşmada savunma yapan Demirtaş, "Yaptığım her açıklama için hakkımda savcılık tarafından soruşturma açılıyor. Şuana kadar bin 300'den fazla soruşturmam var. Hesap sorulacak derken hukuk önünde hesabını soracağım dedim. Benim bir adli sicil kaydım yok" dedi.

8 yıla kadar ceza istenmişti

Selahattin Demirtaş, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı hedef göstermediğini öne sürmüştü. Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, Demirtaş'ın 'Terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' ve 'Tehdit' suçlarından 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istemişti.

Kaynak: Sabah

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Yorumlar

La selo

Erkek adam kıvırırmı neler duyuyoruz masaya çıksaydın
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havva BULUT

akit iyice abartın be hadi albayrak istifasını veremedin yandaş oldugundan sedad pekere operosyon yapıldı onu niye vermedin inan seni okuyan hiç bilgi alamaz ben
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