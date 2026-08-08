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Dünya Demirtaş dışarı mı çıkacak? Adalet Bakanı Akın Gürlek resmen açıkladı!
Dünya

Demirtaş dışarı mı çıkacak? Adalet Bakanı Akın Gürlek resmen açıkladı!

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Demirtaş dışarı mı çıkacak? Adalet Bakanı Akın Gürlek resmen açıkladı!

Kamuoyunda yer alan "Selahattin Demirtaş’ın çerçeve yasadan yararlanamayacağı" yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten ilk açıklama geldi. Bakan Gürlek, söz konusu iddiaları net bir dille yalanladı. bu açıklamanın ardından 'Demirtaş her an serbest kalabilir.' yorumları yapıldı

Kamuoyunda yer alan "Selahattin Demirtaş’ın çerçeve yasadan yararlanamayacağı" yönündeki iddialara ilişkin Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten ilk açıklama geldi. Bakan Gürlek, söz konusu iddiaları net bir dille yalanladı. bu açıklamanın ardından 'Demirtaş her an serbest kalabilir.' yorumları yapıldı

Terörsüz Türkiye sürecine yönelik TBMM'ye sunulan çerçeve yasa Meclis Komisyonu'ndan görüşülüyor.

Yasal düzenleme sonrası tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın geleceği de tartışma konusu oldu. Peki Demirtaş dışarı çıkacak mı?

 

SELAHATTİN DEMİRTAŞ DIŞARI ÇIKACAK MI?

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Selahattin Demirtaş çerçeve yasadan yararlanmayacak" dediği iddiaların ardından Bakan Gürlek'ten yalanlama geldi.

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik'e özel açıklamada bulunan Bakan Gürlek, böyle bir beyanının olmadığını ifade etti.

 

AKIN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA GELDİ!

Atik, sosyal medya hesabı üzerinden konuya dair paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"Selahattin Demirtaş’ın çerçeve yasadan yararlanamayacağı iddiası

Adalet Bakanı Akın Gürlek: “Böyle bir açıklama yapmadım”

Bugün yaptığım görüşmelerden çıkardığım sonuç ise, çerçeve yasanın Demirtaş’ı kapsadığı yönünde."

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Yorumlar

Derkan

Her ne düşünülüyor planlanıyorsa dosdoğru apaçık şeffaf bir şekilde neden söylenmiyor kardeşim herkes birbirinden ağız okuması yapıyor. Yok O ne dedi yok bu ne dedi...

Doğuş

Akın gürlek bu terörisleri af etmeden önce yasin börünün annesinden izin almanız lazım o af ederse ancak o zaman af edersiniz
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