Demiroğlu Bilim Üniversitesi’ne akademik personel alınıyor

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Doçent kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, diploma, uzmanlık belgesi ve Doçentlik belgesinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren

4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD veya taşınabilir bellek ile birlikte şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (Büyükdere Cad. No:120/1 Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-159) teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları ile YDS, ÜDS veya KPDS sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 8 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 5 adet dosya ile birlikte şahsen Tıp Fakültesi Dekanlığı (Büyükdere Cad. No:120/1 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 275 75 83)’na teslim etmeleri gerekmektedir.

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Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların;

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, yayın listesi, yayınlar, diploma ve uzmanlık belgesinin noter tasdikli veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları, transkript ile yabancı dil belgesi, ALES sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 2 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 1 adet dosya ile birlikte şahsen Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına (Büyükdere Cad. No:120/1 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-139) teslim etmeleri gerekmektedir.

Araştırma Görevlisi kadrosuna başvuracak adayların;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak. İlk başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

Dilekçe, YÖK formatında öz geçmiş, noter tasdikli diploma veya e-Devletten doğrulanabilir kod ile kopyaları, yüksek lisans ile YDS/Eşdeğer sonuç belgesi, ALES sonuç belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, erkek adaylar için askerlik durum belgesi ve 5 adet vesikalık fotoğrafı kapsayan 1 adet dosya ile birlikte şahsen Üniversitemiz; Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığına (Büyükdere Cad. No:120/1 Esentepe-Şişli-İstanbul Tel: (212) 213 64 83-139) teslim etmeleri gerekmektedir.

Son Başvuru Tarihi: 21.03.2023

Ön Değerlendirme Tarihi: 24.03.2023

Sınava Giriş Tarihi: 28.03.2023

Sonuç Açıklama Tarihi: 04.04.2023

Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi : www.demiroglu.bilim.edu.tr

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