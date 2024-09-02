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Gündem Demek gözlerin yaşardı öyle mi? Mustafa Önsel'in arşivini açıyoruz
Gündem

Demek gözlerin yaşardı öyle mi? Mustafa Önsel'in arşivini açıyoruz

Yeniakit Publisher
2024-09-02 00:12:00 -
Demek gözlerin yaşardı öyle mi? Mustafa Önsel'in arşivini açıyoruz

Terör örgütü PKK'nın yayın organında çalışan Merdan Yanardağ'ı destekleyen Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel, Harp Okulu öğrencilerinin mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atmasına övgüler yağdırdı. Önsel'in bu çarpık tutumu büyük dikkat çekti. İşte Önsel'in kirli arşivi.

CHP ile yatıp kakan Emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel kara harp okulu mezuniyet töreninde bir grup teğmenin disiplinsiz ve başına buyruk bir şekilde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atması sonrası "Tğm.lerin mezuniyet töreni. Gazi Atatürk her dem küllerinden yeniden doğuyor. Gözlerim yaşardı! Kim ne yaparsa yapsın! Bu çocukların hepsini tarikat ve cemaat baģlantılı gören, gösterenlere de güzel bir cevap vermişler! Hepsi Allah'a, vatan da onlara emanet! Bahtları açık olsun!" şeklinde bir paylaşım yaptı. Önsel'in PKK destekçilerini de övüp kollaması büyük bir çelişki gibi görülüyor.

PKK destekçisi Yanardağ'ı savundu

Önsel, PKK gazetesi Özgür Gündem'de Yazı İşleri Müdürlüğü yapan Merdan Yanardağ'ın Tv kanalı Tele 1'in müdavimlerinden. Yanardağ, Öcalan'ı siyasi tutuklu ilan edip ona özgürlük istemişti. Önsel attığı tweetlerle defalarca Tele 1'e sahip çıktı.

Öcalan övgüsü sonrası tutuklandı

TELE1 kanalında teröristbaşı Abdullah Öcalan'ı öven açıklamaları nedeniyle Merdan Yanardağ tutuklanmıştı.

Önsel'in destek verdiği Yanardağ'ın geçmişi karanlık

Merdan Yanardağ'ın geçmişine bakıldığında, 1990'lı yıllarda PKK terör örgütünün yayın organı olarak bilinen Özgür Gündem'de Yazı İşleri Müdürlüğü yapmıştı. O yıllarda, terörist başı Öcalan sözde gazetede müstear isimle köşe yazıları kaleme alıyordu. Yanardağ'ın, PKK'nın yayın organı Özgür Gündem'de Yazı İşleri Müdürlüğü yaparken devlet aleyhine haberler yaptığı biliniyor.

 

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