T3 Vakfı teknoloji meraklılarını İstanbul'da buluşturdu: FPV Dron Yarışması'nın kazananı belli oldu

Yarışmaya, T3 FPV Akademi Eğitici Eğitimi Programı’nı başarıyla tamamlayan eğitmenler katıldı. Yarışmacılar, eğitim sürecinde kazandıkları dron montajı, hız, kontrol ve pilotaj becerilerini yarışma parkurunda uygulamalı olarak sergiledi. Mücadelelerin ardından "Semruk" takımı yarışmayı birinci sırada tamamlarken, "Alkar" ikinci, "Dede Korkut" üçüncü ve "Börü" takımı dördüncü oldu. Şampiyon "Semruk" takımı 100 bin, ikinci sıradaki "Alkar" takımı ise 50 bin lira ödül kazandı. Dereceye giren diğer takımlara da çeşitli ödül ve hediyeler takdim edildi. FPV PİLOT VE EĞİTMEN HAVUZU GENİŞLETİLİYOR: FPV dron teknolojileri alanında nitelikli pilot ve eğitmenlerin yetiştirilmesini amaçlayan T3 FPV Akademi'de katılımcılara teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Akademi programında dron sistemleri ve bileşenleri, montaj ve entegrasyon, uçuş simülasyonu, fiziki uçuş, temel pilotaj, güvenli uçuş ve ekipman kullanımı gibi başlıklar yer alıyor.