COVID-19 neden bazı insanlarda daha yıkıcı oldu? Bilim insanları resmen açıkladı...

Covid-19 salgını sona ermiş olsa da bilim insanları, gelecekte yaşanabilecek olası pandemilere daha hazırlıklı olabilmek adına virüs üzerindeki kapsamlı araştırmalarını sürdürüyor. Bu sayede, virüse dair zihinleri kurcalayan henüz netleşmemiş pek çok soru teker teker yanıtlanıyor. Son olarak, Covid-19'un bünyeden bünyeye neden farklılık gösterdiği ve bazı bireylerde niçin çok daha ağır seyrettiği konusu da açıklığa kavuşmuş olabilir