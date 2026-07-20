CHP Tunceli İl Başkanlığı teyakkuzda! Kılıçdaroğlu’na memleketinde 'Hain Kemal' sloganı attırma planı!

Gelişmeleri sosyal medya hesabında gündeme getiren CHP’li Gazeteci Barış Yarkadaş, “Tunceli’ye değişik kentlerden taşıma yaparak ‘Hain Kemal’ sloganı attırma planı kentte yeni bir gerilime yol açtı. CHP içinde yer alan küçük bir kliğin bu girişimi tepki toplamaya devam ediyor. Dernekler, peş peşe açıklama yaparak ‘Munzur Festivali’ne sakın gölge düşürmeyin’ diyor. CHP Tunceli İl Başkanlığı da provokasyon girişimlerine karşı teyakkuzda…” şeklinde bilgi aktardı.

TUNCELİLİLER UYARDI!

Öte yandan, Munzur Festivali’ne Özgür Özel ekibinin konuşmacı olarak davet edilmesini, diğer yerlerde Kılıçdaroğlu aleyhinde yapılan protestolara hazırlık olarak değerlendiren Tuncelililer, böyle bir adım atılmaması yönünde festival organizatörlerini uyaran paylaşımlar yaptılar.