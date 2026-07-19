Başakşehir'de 17 günlük denetimde 12,7 milyon lira ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, 1-17 Temmuz 2026 tarihleri arasında Başakşehir ilçesinde kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla etkin mücadele edilmesi ile trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik Asayiş ve Trafik Denetleme ekiplerince kapsamlı denetim ve uygulamalar gerçekleştirildi.

Denetimlerde toplam 2 bin 911 araç kontrol edilirken, çeşitli ihlaller nedeniyle bin 203 araç hakkında işlem yapıldı. Trafik denetimlerinde 41 araca "abartı egzoz kullanmaktan", 2 araca "drift yapmaktan", 145 araca "çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek sesle müzik yayını yapmaktan", 70 araca ise çeşitli ihlallerden işlem uygulandı. Gerçekleştirilen denetimler kapsamında sürücülere toplam 12 milyon 796 bin 94 lira trafik idari para cezası kesildi.