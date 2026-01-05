  • İSTANBUL
Delta Force güzellemesi yapanlara duyurulur! ABD'nin 'yenilmez' denilen gücüne Bordo Bereli dersi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Son günlerde Trump’ın talimatıyla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu yatağından alan operasyonla gündeme gelen Delta Force güzellemesi yapanlara, Türk askerinin tarih yazan zaferleri hatırlatıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göz bebeği Bordo Bereliler (Özel Kuvvetler Komutanlığı), uluslararası arenada sergiledikleri üstün başarılarla dünyayı bir kez daha kendine hayran bıraktı.

ABD'nin her fırsatta "en seçkin birim" olarak lanse ettiği Delta Force’un da dahil olduğu NATO bünyesindeki uluslararası komando yarışmasında, Türk komandoları rakiplerini adeta sahadan sildi.

 

Tam 4 yıl boyunca birinciliği kimseye kaptırmayan ve parkurları imkansız denilen sürelerde tamamlayan Bordo Bereliler karşısında çaresiz kalan organizasyon, 5. yılında yarışmayı iptal etmek zorunda kaldı.

2026 yılının başında gelen bu hatırlatma, "dünyanın en iyisi biziz" diyenlere karşı şanlı bir tokat niteliği taşıyor.

 

Son günlerde Trump’ın talimatıyla Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu yatağından alan operasyonla gündeme gelen Delta Force güzellemesi yapanlara, Türk askerinin tarih yazan zaferleri hatırlatıldı. ABD, üç helikopterle Latin Amerika’da güç gösterisi yapadursun; Bordo Bereliler, gerçek bir askeri yetenek sınavı olan NATO parkurlarında Delta Force ve Rangers gibi birimleri üst üste bozguna uğratarak sahadaki mutlak üstünlüğünü kanıtladı. Uzmanlar, "Maduro baskını gibi operasyonlarla övünenlerin, Türk komandosunun eğitim ve azmi karşısında NATO yarışmalarını neden iptal ettiklerini bir kez daha düşünmesi gerekir" yorumunda bulundu. Gök Vatan’dan sınır ötesine kadar her karışta Türk mührünü vuran Bordo Bereliler, 2026’da da dünyanın en saygın ve korkulan gücü olmaya devam ediyor.

Yorumlar

Engin deniz

Bu cennet vatanın her imanlı ferdi birer bordo berrlidir
