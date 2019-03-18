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Della Miles ziyaret için geldiği Türkiye'de Müslüman oldu

Amerikalı şarkıcı Della Miles, ziyaret için geldiği Türkiye'de Müslüman oldu. Miles, yaptığı açıklamada "Hz. Muhammed'in inancını benimsemek beni çok mutlu ediyor. Verdiğim karardan dolayı son derece huzurluyum. Allah beni hayatımın en güzel günlerinde İslam'la ödüllendirdi" dedi.

18 Mart 2019 Pazartesi 20:09
Della Miles ziyaret için geldiği Türkiye'de Müslüman oldu

Michael Jackson ve Whitney Houston başta olmak üzere birçok şarkıcının vokalistliğini yapan ABD'li sanatçı Della Miles, ziyaret için geldiği Türkiye'de Müslüman oldu.

Sosyal medyadan büyük sürpriz

Türkiye ve Türk insanına olan hayranlığını her fırsatta dile getiren başarılı sanatçı, Sultanahmet Camii ve mimarisine ise hayran kaldı. Miles, evine asmak üzere bir de Türk Bayrağı satın aldı.

Mutlu anlarını sosyal medya hesaplarından da paylaşan Della Miles, paylaşımlarına not olarak ''Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü'' yazarak büyük bir sürpriz yaptı.

"Çağın vebası İslamafobi"

Geçtiğimiz günlerde Yeni Zellanda'da yaşanan katliamının ardından bir süredir düşündüğü şeyi hayata geçirmeye karar veren sanatçı ziyareti sırasında Müslüman oldu. Yaklaşık bir yıldır Müslümanlık ve İslam dini hakkında çok çeşitli araştırmalar yaptığı öğrenilen Della Miles, ''Dünyanın bir çok yerinde İslamafobi bir hastalık gibi yayılıyor. Bunun en vahşi örneğini Yeni Zellanda'da gördük. Kanımız dondu... İçimiz parçalandı... Çağın vebası sevgisizlik, ve hoşgörü eksikliği. Bunun tam tersi İslamsa sevgi ve hoşgörü dini. Bir kedi incinmesin, uyanmasın diye kıyafetini kesen Hz. Muhammed'in inancını benimsemek beni çok mutlu ediyor. Verdiğim karardan dolayı son derece huzurluyum. Allah beni hayatımın en güzel günlerinde İslam'la ödüllendirdi.'' sözleriyle duygularını dile getirdi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 20:09
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