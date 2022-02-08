Deli de değil komedyen de! Bakın bu adamın zoru ne

Hindistan'ın Pencap eyaletinin en büyük şehri olan Amritsar'da bağımsız olarak seçimlere hazırlanan Sham Lal Gandhi, ilginç bir yönteme başvurdu.

Seçmenlerin oyunu almak isteyen Sham Lal, yaklaşan 2022 Pencap Yasama Meclisi seçimleri için eline aldığı eski ve bozuk televizyonla kampanya yürütüyor.

Televizyon kabininden halka sesleniyor

Şehirde bisikletiyle turlayan Sham Lal, televizyon kabinini tutarak içinden vatandaşlara sesleniyor.

Sham Lal, ülkenin bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi'nin felsefesinin bir takipçisi olarak yerel halk tarafından Sham Lal Gandhi olarak tanınıyor.

5 yılda bir yapılan Pencap Meclis seçimleri için 20 Şubat tarihinde oy kullanılacak.