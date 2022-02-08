  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Deli de değil komedyen de! Bakın bu adamın zoru ne
Dünya

Deli de değil komedyen de! Bakın bu adamın zoru ne

Hindistan'ın Pencap eyaletinin en büyük şehri olan Amritsar'da bağımsız olarak seçimlere hazırlanan Sham Lal Gandhi, ilginç bir yönteme başvurdu. Seçmenlerin oyunu almak isteyen Sham Lal, yaklaşan 2022 Pencap Yasama Meclisi seçimleri için eline aldığı eski ve bozuk televizyonla kampanya yürütüyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-08 17:42:00 - 2022-02-08 17:45:49
Deli de değil komedyen de! Bakın bu adamın zoru ne

 

 

Hindistan'ın Pencap eyaletinin en büyük şehri olan Amritsar'da bağımsız olarak seçimlere hazırlanan Sham Lal Gandhi, ilginç bir yönteme başvurdu.

Seçmenlerin oyunu almak isteyen Sham Lal, yaklaşan 2022 Pencap Yasama Meclisi seçimleri için eline aldığı eski ve bozuk televizyonla kampanya yürütüyor.

Televizyon kabininden halka sesleniyor

Şehirde bisikletiyle turlayan Sham Lal, televizyon kabinini tutarak içinden vatandaşlara sesleniyor.

Sham Lal, ülkenin bağımsızlık lideri Mahatma Gandhi'nin felsefesinin bir takipçisi olarak yerel halk tarafından Sham Lal Gandhi olarak tanınıyor.

 

5 yılda bir yapılan Pencap Meclis seçimleri için 20 Şubat tarihinde oy kullanılacak.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay