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Gündem Dehşete düşüren manzara! Hepsi ölü bulundu
Gündem

Dehşete düşüren manzara! Hepsi ölü bulundu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kombiden sızan gazdan zehirlenen anne, baba ve çocukları hayatını kaybetti. Aynı aileden bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-18 14:20:00 -
Dehşete düşüren manzara! Hepsi ölü bulundu

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde kombiden sızan gazdan zehirlenen anne, baba ve çocukları hayatını kaybetti. Aynı aileden bir kişi ise hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Zengin ailesinin yaşadığı evde kombi borusunun yerinden çıkması neticesinde doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Evdeki Abdurrahim, eşi Hacer ve çocukları Zeynep ile Emirhan Zengin sızan gazdan zehirlendi. Sabah saatlerinde ablasına telefonla ulaşamayan kardeşi eve geldiğinde acı manzarayla karşılaştı. 

Evde aileyi hareketsiz şekilde bulan Hacer Zengin’in kardeşi durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Abdurrahim, eşi Hacer ve çocukları Zeynep’in hayatını kaybettiği belirlendi.Emirhan’ın durumunun kritik olduğu öğrenildi.

 

 

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