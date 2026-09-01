Sarı-Kırmızılılar büyük şok içerisinde: Galatasaray tam transferini bitirdi derken olay karar!
Galatasaray, Suudi Arabistan'dan Yusuf transferi için kötü haberi aldı...
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Galatasaray, Suudi Arabistan'dan Yusuf transferi için kötü haberi aldı...
Galatasaray bir süredir Yusuf Akçiçek'i kadrosuna katmak için Al-Hilal'le görüşmelerini sürdürüyordu. Suudi ekibinin transferde sorun çıkardığı belirtildi.
Yusuf Akçiçek transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Al-Hilal'den haber bekliyordu. Ancak Suudi ekibinin tutumu şimdilik sarı-kırmızılıların beklediği gibi değil.
Milliyet'te yer alan habere göre Al-Hilal stoper transferi yapamadığı için Yusuf Akçiçek'in Galatasaray'a gitmesine izin vermedi.
Sarı-kırmızılıların Al-Hilal'in kararını değiştirmemesi durumunda U23 yabancı hakkını stoperden yana kullanacağı aktarıldı.
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