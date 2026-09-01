1 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi

ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(٣٩) وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰىۙ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(39) "İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır"



(Necm Suresi, 53/39) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:

Dünya hayatında iradi seçimle yaptığı her iş mahşer günü insanın önü­ne konacak, iyilik ve kötülükleri görülecek, bu konuda tamamen âdil bir yargıla­ma yapılacaktır, Sözü edilen yargılamanın sonunda herkese yaptıklarının, yani çalıştığının karşılığı tastamam verilecektir.

Yapılanların karşılı­ğı verilirken kimsenin en küçük bir haksızlığa uğratılmayacağı kesin olmakla be­raber, ilâhî lütuf ve bağışlama hususu Yüce Allah'ın mutlak iradesine bağlıdır. Bu konuda mümine düşen, ümitvar olmak, ama buna güvenerek gevşeklik göstermemektir(Kur’an Yolu: V/119-120).

Azap yönünden fazla bir ceza söz konusu olmamakla birlikte, mükafatta Rabbimiz rahmeti ile ziyadeleştirecektir. Cenab-ı Hak, fazl ve kereminden, ibadetlere bire on, bazen bire bin, bazen de Kadir Gecesi'nde olduğu gibi bire otuz bin sevap veriyor. Hatta Kadir Gecesi tek bir gece iken, ihya eden için bin aydan daha çok sevaplı ve hayırlı bir gece olabiliyor.

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)