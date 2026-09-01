1 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözünü, Günün Karikatürünü istifadelerinize sunuyoruz... (1 Eylül 2026)
ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:
(٣٩) وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰىۙ
Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla
(39) "İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır"
(Necm Suresi, 53/39) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)
TEFSİRİ:
Dünya hayatında iradi seçimle yaptığı her iş mahşer günü insanın önüne konacak, iyilik ve kötülükleri görülecek, bu konuda tamamen âdil bir yargılama yapılacaktır, Sözü edilen yargılamanın sonunda herkese yaptıklarının, yani çalıştığının karşılığı tastamam verilecektir.
Yapılanların karşılığı verilirken kimsenin en küçük bir haksızlığa uğratılmayacağı kesin olmakla beraber, ilâhî lütuf ve bağışlama hususu Yüce Allah'ın mutlak iradesine bağlıdır. Bu konuda mümine düşen, ümitvar olmak, ama buna güvenerek gevşeklik göstermemektir(Kur’an Yolu: V/119-120).
Azap yönünden fazla bir ceza söz konusu olmamakla birlikte, mükafatta Rabbimiz rahmeti ile ziyadeleştirecektir. Cenab-ı Hak, fazl ve kereminden, ibadetlere bire on, bazen bire bin, bazen de Kadir Gecesi'nde olduğu gibi bire otuz bin sevap veriyor. Hatta Kadir Gecesi tek bir gece iken, ihya eden için bin aydan daha çok sevaplı ve hayırlı bir gece olabiliyor.
HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Büyük günahlardan biri de kişinin kendi anne ve babasına sövmesidir."
Sahabiler (şaşkınlık içinde):
- Ya Resûlallah! Hiç kişi kendi anne ve babasına söver mi? (Bu alçaklığı kim yapar?) dediler.
Allah Resûlü şu açıklamayı yaptı:
"Evet, söver. (Bu şöyle olur:) Kişi başkasının babasına söver, o kimse de kalkar, karşılık olarak onun babasına söver. Kişi başkasının annesine sövgüde bulunur, o da karşılık olarak onun annesine söver."
Kaynak: Buhari, Edeb 78; Müslim, İman 1