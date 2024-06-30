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Gündem Dehşet görüntüler! İşte İzmir’deki patlama anı
Gündem

Dehşet görüntüler! İşte İzmir’deki patlama anı

Yeniakit Publisher
2024-06-30 17:41:00 - 2024-06-30 18:24:10

Bugün İzmir Torbalı’daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir Lokantada ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana geldi

Bugün İzmir Torbalı’daki Fevzi Çakmak mahallesinde bulunan bir Lokantada ilk belirlemelere göre sanayi tüpünden kaynaklandığı değerlendirilen bir patlama meydana geldi
Olay bölgesine; İzmir İl AFAD'dan 2 araç 9 personel, İl Sağlık Müdürlüğünden 8 ambulans 2 UMKE ekibi ve 36 personel sevk edildi.
İşte patlama anı görüntüsü!

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