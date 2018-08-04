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Dedesiyle birlikte televizyon izliyordu! Küçük Mehmet'ten acı haber...

Gaziantep'te dedesiyle birlikte evin terasında televizyon izlerken maganda kurşunuyla yere yığılan 11 yaşındaki Mehmet Emin Keser'in hayatını kaybettiği açıklandı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:05
Dedesiyle birlikte televizyon izliyordu! Küçük Mehmet'ten acı haber...

Gaziantep'te dedesiyle birlikte evin teras katında televizyon izlerken başından vurulan 11 yaşındaki Mehmet Emin Keser, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

BİR HAFTA BOYUNCA TEDAVİ GÖRDÜ

Maganda kurşunu ile yaralanan 11 yaşındaki çocuk ağır yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı. Bir hafta boyunca tedavi gören 11 yaşındaki Keser, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TOMOGRAFİ SONUCUNDA BAŞINDA KURŞUN OLDUĞU BELİRLENDİ

Olay, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde meydana gelmişti. Dedesine ait evin terasında televizyon izleyen Mehmet Emin Keser, bir anda kanlar içerisinde yere yığılınca hastaneye kaldırılmış, burada çekilen tomografisi sonucunda başında kurşun olduğu belirlenmişti. Daha sonra özel bir hastaneye sevk edilen Keser, bir hafta boyunca tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Küçük Emin'in cenazesi otopsi işlemleri yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Burada yapılan işlemlerin ardından cenaze ailesine teslim edilecek.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 13:05
  1. Mehmet Emin Keser
  2. Maganda kurşunu
  3. Gaziantep Adli Tıp Kurumu

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