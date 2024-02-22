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Yerel Dedesini tabancayla vuran 17 yaşındaki torun tutuklandı
Yerel

Dedesini tabancayla vuran 17 yaşındaki torun tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-02-22 23:59:00 -
Dedesini tabancayla vuran 17 yaşındaki torun tutuklandı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde zile basıp saklandıktan sonra kapıyı açan dedesini tabancayla vurarak yaralayan torun, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, dün saat 09.30 sıralarında Çay Mahallesi 2115 Sokak'ta meydana geldi. Dedesinin ikamet ettiği adrese giden K.E.K. (17), zile basıp ardından saklandı. Bir süre sonra kapıyı açan 74 yaşındaki dedesi M.A.’yı gören K.E.K., koşar adımlarla yanına gittiği dedesini bacağından tabancayla vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı dede, ambulansa alınarak kaldırıldığı Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi altına alındı.

Tutuklandı

Çevredeki güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerin ardından polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan K.E.K., Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği’ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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