Dedesinden alıntı yaptı! Ali Koç, İsmail Kartal'ın eşine övgüler dizdi

Fenerbahçe, olağan mali genel kurulunda sezonu başarılı bir şekilde noktalayan İsmail Kartal'a veda etti. Başkan Ali Koç ve İsmail Kartal açıklamalarda bulundu.

Kürsüde konuşma yapan Ali Koç dedesinin sözünü alıntılayarak İsmail Kartal ve ailesine teşekkürlerini sundu: ''Rahmetli dedem hep şunu söylerdi; 'Başarılı bir erkeğin arkasında hep güçlü bir kadın olmalıdır.' Sema Hanım, İsmail Kartal'a çok büyük destek oldu. Ailecek arkasında durdular. Fenerbahçe camiası adına teşekkür ederim. İyi ki Fenerbahçe'nin İsmail Kartal gibi değeri var"

Tecrübeli teknik adam İsmail Kartal duygu dolu sözlerle sevdalısı olduğu Fenerbahçe'ye veda ederken: "Fenerbahçe arması çok büyüktür. Dünyada eşi ve benzeri yoktur. Yeni gelen hocamız ve birkaç transferle, bu takım Allah'ın izniyle şampiyon olacaktır. Şampiyonluk için artık her şey hazır. Allah, Fenerbahçe'mizin yanında olsun'' ifadelerini kullandı.