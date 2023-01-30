Davutoğlu'nun tetikçisinden tarihi "Erdoğan" itirafı! Yer yerinden oynayacak

Ahmet Davutoğlu'nun Karar gazetesindeki tetikçilerinden Mehmet Ocaktan, yavaş yavaş gerçeği görmeye başladı. Bugüne kadar cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili üst perdeden yazılar yazan Ocaktan, şimdi ise "İktidardan memnuniyetsiz olan kitleler, henüz karşılarında değişimi sağlayacak güçlü bir rüzgarın varlığını ne yazık ki hissedemiyorlar" diye itirafta bulunmaya başladı.

Ocaktan, "Heh şöyle, yola gel bakalım" dedirten yazısında özetle şunları kaydetti:

"Epey bir süredir ‘Altılı Masa’nın (Millet İttifakı) ağır hareket ettiğini ve bu halin iktidara büyük avantaj sağladığını anlatmaya çalışıyorum.

Gerçekten de çok zaman kaybettiler, sadece parlamenter sistem çalışmalarıyla ilgili yaklaşık bir yıllık bir sürenin harcanmış olması bile zamanın ne kadar boşa harcandığının en önemli göstergesidir. Kaldı ki muhalefet dört yüz vekil sayısına ulaşamazsa, gündeme bile gelmeyecek bir mesele…

(...) Muhalefet şu ana kadar hükümet programını, yol haritasını çoktan açıklayıp aday meselesini netleştirmiş olmalıydı.

Maalesef aday meselesinde önemli bir mesafe alınamadığı için toplumun karşısına güçlü bir sesle çıkılamamış ve neredeyse bütün alan tümden iktidara bırakılmıştır.

(...) Muhalefetin hala kitabi metinler hazırlamakla zaman kaybetmesini anlamak ne yazık ki mümkün değil. Evet iktidara geldiklerinde nasıl bir Türkiye inşa edeceklerinin ilkelerini belirlemeleri, yol haritalarını şekillendirmeleri önemli.

Ancak unutmayalım ki seçime yaklaşık üç ay var ve muhalefet hala adayını belirleyebilmiş değil. Doğal olarak bu durum, muhalefete bel bağlayan kitlelerde giderek bir umutsuzluk hali oluşturur ki ülkenin buna tahammülü yok.

(...) İktidardan memnuniyetsiz olan kitleler, henüz karşılarında değişimi sağlayacak güçlü bir rüzgarın varlığını (...) ne yazık ki hissedemiyorlar. (...)"