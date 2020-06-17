Davutoğlu'na sert tepki: Neredeyse özür dileyecek
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na sert çıktı.
AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Akademisyenlerin tutuklanmasına ve cezalandırılmasına onay vermedim" diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na sert çıktı.
Özalan, sosyal medya hesabından "Ahmet Davutoğlu, devleti katliamla suçlayıp terör örgütüne tek kelime etmeyen sözde akademisyenlerden özür dileyecek neredeyse. Karakter, çok önemli..." dedi.