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Gündem

Davutoğlu'na sert tepki: Neredeyse özür dileyecek

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na sert çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-06-17 20:35:00 -
Davutoğlu'na sert tepki: Neredeyse özür dileyecek

AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Akademisyenlerin tutuklanmasına ve cezalandırılmasına onay vermedim" diyen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na sert çıktı.

Özalan, sosyal medya hesabından "Ahmet Davutoğlu, devleti katliamla suçlayıp terör örgütüne tek kelime etmeyen sözde akademisyenlerden özür dileyecek neredeyse. Karakter, çok önemli..." dedi.

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