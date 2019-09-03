Davutoğlu ve ekibinin AK Parti’den ‘ihraç’ kararını değerlendiren Metiner: Davutoğlu'nun ihraçtan şikayetçi olmaya hakkı yok

Murathan Seyitoğlu yeniakit.com.tr

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), yeni parti kuracağı iddia edilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski vekiller Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı'nın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi kararını yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

“Davutoğlu’nun bugünkü durumdan şikayetçi olmaya hakkı yok”

“Davutoğlu Genel Başkan olsaydı parti içinde bu tarz muhalefet edilmesine asla izin vermezdi.” diyen Mehmet Metiner, şunları söyledi:

“Parti içinde ayrı baş çekilmesi, dahası bir başka parti çalışması yapılması karşısında kesinlikle seyirci kalmazdı. Böyle davrananları anında ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevkederdi. Dolayısıyla bugünkü durumdan şikayetçi olmaya hakkı yok. Keşke Ali Babacan ve arkadaşları gibi partiden istifa etme yolunu tercih etselerdi. Bu daha siyasi etiğe uygun düşerdi. Yeni bir parti arayışında iseniz ve en fenası partinizin ayağı bir parça sürçtü diye paralel parti lideri gibi davranıp muhalefet bayrağını açıyorsanız bunun anlamı açıktır: ‘Beni ihraç ediniz ki mağduriyet üzerinden yol yürüyeyim.’ Keşke böyle olmasaydı. Parti genel merkezimizin yaptığı bu işlem siyaseten doğru bir işlem olmakla beraber keşke bu yaşanmasaydı diyorum. Keşke Davutoğlu ve arkadaşları ilkeli bir duruş sergileyerek kendileri istifa yolunu seçselerdi.”

“Bir parti çatısı altında kalarak yeni bir parti arayışına gidilmez”

Davutoğlu ve arkadaşları tarafından dile getirilen ” Biz AK Partiliyiz. Sadece uyarı görevimizi yapıyoruz. Eleştirilerimizi dile getirdiğimiz için partimizden bizi ihraç ediyorlar.” şeklindeki açıklamalarını değerlendiren Mehmet Metiner, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bakınız bu ilkeli duruşla bağdaşmayan bir yalan siyaseti. Ne gerek vardı buna? Madem yeni bir parti kurmak istiyorsunuz o halde istifa edersiniz kendi yolunuza devam edersiniz. Bir parti çatısı altında kalarak yeni bir parti arayışına gidilmez. Ayrı baş çekilmez. Ayrı parti için çalışmalar yürütülmemiş olsaydı o arkadaşlarımızın her türlü önerileri ve eleştirileri önemsenirdi. Ama yıkıcı ve yıpratıcı bir süreç başlattılar. Yaptıkları AK Parti liderliğini gözden düşürmek ve AK Parti içinden yeni bir parti çıkartmaktı. Bunun AK Partimiz içinde yapılmasına elbette göz yumulamazdı. Hiç bir parti bu tarz yıkıcı çalışmalara müsamaha göstermez.”

Metiner’den dikkat çeken bir açıklama: Erdoğan’a FETÖ’cü bir operasyon çekilmek isteniyordu.

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, şöyle konuştu:

“Bakınız bugün demokrasi dersi veren o arkadaşlara bir hatırlatmada bulunayım. Başımdan geçen bir olayı kendilerine hatırlatayım. Davutoğlu Genel Başkan ve Başbakandı. ‘Yüce Divan’ üzerinden liderimiz Erdoğan’a FETÖ’cü bir operasyon çekilmek isteniyordu. Ne yazık ki o süreçte Davutoğlu ve ekibi -içlerinde Arınç da vardı- ‘Yüce Divan’ konusunda FETÖ’cüler ve CHP’nin başını çektiği o muhalif blok gibi düşünüyorlardı. Meclis’te gizli oylama yapıldığı o geceyi asla unutamam. Davutoğlu yurt dışına çıkmıştı. Arınç kendisine vekaleten Meclis’te bulunuyordu. İlk tur oylamanın sonuçları açıklandığında şoka girdik. Meclis grubumuzdan epey fire verdi. Muhalefetin sevinç naraları ve alkışları hala kulaklarımda duruyor. Müthiş bir öfkeyle a Haber’e telefonla bağlanıp ‘İçimizdeki hainler’ diye başlayan bir konuşma yaptım. Meclis içinde de ağzıma geleni söylemiştim. Çünkü bu gizli bir ihanetti. Erdoğan liderliğini alaşağı etmenin ötesine taşacak bir hesap sorma sürecinin başlangıcı olacaktı. İtirazım ve öfkem bunaydı. Sonra ne mi oldu dersiniz? İsim vermeden söyleyeyim: Başbakan Yardımcısı bir kardeşim beni aradı. ‘Abi’ dedi ‘O gece Yüce Divan oylamasından sonra televizyona bağlanıp yaptığın konuşma ve mecliste her önüne gelene parlaman dolayısıyla ciddi bir sıkıntı oluştu. Arınç Davutoğlu’na ısrar ediyor. İhraç istemiyle disiplin kuruluna sevkinizi istiyor. İfadeye çağrılabilirsin.’ Sonraki konuşmamız saklı kalsın. Sonrasında böyle bir şey olmadı. Çünkü Reis’in olayı duyduktan sonra müdahale etti ve olay başlamadan kapandı. Asıl bizimkisi bir eleştiriydi. Ayrı baş çekmiyorduk. Partimizin/davamızın hayrına eleştirilerimizi dile getiriyorduk.”

“O tarihte Davutoğlucu olanlardan bazıları bugün Reisçilik taslıyor”

Ahmet Davutoğlu ve ekibine yönelik eleştirilerini sürdüren Mehmet Metiner, “Niye mi hatırlatma gereği duydum bunu? Bu ihraç olayı üzerinden demokrasi dersi vermesinler bize. Reisçi olduğumuz için Davutoğlu döneminde nasıl siyasal bir izolasyona uğradığımızı anlatmaya gerek yok. Gerçi o tarihte Davutoğlucu olanlardan bazıları bugün Reisçilik taslıyorlar. O da ayrı bir konu. O tarihte onlar da bize karşıydılar. Sonradan tekrar Reisçi olup karşıtlıklarını daha rafine biçimde sürdürdüler.” şeklinde konuştu.

“Keşke bunların hiç birisi yaşanmasaydı”

AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Demek istediğim şu: Davutoğlu ve arkadaşlarının şikayete hakları yok. Zira kendileri güç sahibi olsalardı bu kadarına bu kadar uzun süre asla tahammül edemezlerdi. O yüzden ‘Sırf Partimiz için yararlı olduğuna inandığımız için eleştiriler getirdiğimiz için bizi ihraç ediyorlar!’ demesinler.Keşke bunların hiç birisi yaşanmasaydı diyorum. Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı değer verdiğim iki kardeşim. Biz böyle karşı karşıya getirilmemeliydik diyorum. Üzgünüm.”