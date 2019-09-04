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Davutoğlu şimdi ne yapacak? Yol haritası belli oldu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibinin AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk etmesi sonrası akıllara gelen ilk soru 'Davutoğlu şimdi ne yapacak?' oldu. Gazeteci Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Davutoğlu'nun yol haritasını kaleme aldı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:25
Davutoğlu şimdi ne yapacak? Yol haritası belli oldu

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve ekibinin AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edilmeleri kulisleri de hareketlendirdi. İhraç gelişmesi sonrası her iki taraftan art arda açıklamalar gelirken akıllara "Peki şimdi ne olacak?" sorusu geliyor.

Davutoğlu ve ekibinin son durumuna, bugün kaleme aldığı makalede değinen yazar Abdulkadir Selvi, "Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Aydın, parti tüzüğünün 117. maddesine göre Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başçı'ya ihraç kararını tebliğ edecek. Önemli bir ayrıntı var. Davutoğlu ve arkadaşlarının "tedbirli" olarak ihracı istendiği ve suçlar basın yoluyla işlendiği için 119. maddeye göre işlem yapılacak ve savunmalarını 1 hafta içinde yapmaları istenecek. Bu arada "tedbirli" oldukları için partiyle ilgili hiçbir faaliyete katılamayacaklar" ifadelerini kullandı.

 

"Dörtlü takrir yayımlamayı tartışıyorlar"

Abdulkadir Selvi, Davutoğlu ve ekibinin yol haritasını da kısaca özetledi. Kasım'da partilerini kurup tabelalarını asacaklar diyen Selvi, yakın zamanda da ekibin 'dörtlü takrir' yayımlayabileceğini belirtti;

"Bugün bir araya gelip nasıl bir yol izleyeceklerini kararlaştırmaları bekleniyor. Tek tek savunma yapmak yerine kamuoyuna dönük "dörtlü takrir" yayınlamayı tartışıyorlar. İhracı istenenler 4 kişi. Ancak buradaki dörtlü takrir vurgusu önemli. CHP'den ayrılıp DP'yi kuran Celal Bayar ve arkadaşları dörtlü takrir yayınlamışlardı. O çağrışımın yapılmasını istiyorlar. Kasım ayında ise partilerini kurup tabelalarını asmayı planlıyorlar."

Ne olmuştu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun memleketi Konya'da, "Kağıt üzerinde üyemiz olup gönlünü bizden ayıran varsa onları ayıklamaktan çekinmeyiz" ifadelerini kullanmış, bunun akabinde AK Parti MYK toplantısında, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün veAbdullah Başcı'nın kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmişti.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:25
  1. Konya
  2. Aydın
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Selçuk Özdağ
  5. Ayhan Sefer Üstün
  6. Abdullah Başcı
  7. Abdulkadir Selvi

YORUM YAZ

  • SelimSelim17 dk önce
    dörtlü takrirmiş istersen kırklı takrir yap sizden bu saatten sonra hiç bir şey olmaz.
  • Milli Görüş KararıMilli Görüş Kararı22 dk önce
    Milli Görüş Stratejisi, Temel Karamollaoğlu ve Fatih Erbakan'ın başkan seçilme ihtimalini sıfır gördüğündenDavutoğlu'nu destekleyecektir. En güçlü 3 adaylı senaryosu: Davutoğlu, İmamoğlu ve Damat'tır. İmamoğlu'nun Kayyım nedeniyle engellenmesi halinde Muharrem İnce'nin onun yerine aday olması durumunda İnce'yi 1. Turda destekleyecektir. (AKP adayının 1. Turda işi bitirme ihtimaline karşı) Aksi halde 1. Turda Davutoğlu'nudestekleyecektir. Amaç 1. Turda Davutoğlu'nu seçmektir. 1. Turda seçemiyorsa Davutoğlu'nu enfazla oy alan ilk iki kişi arasında 2. Tura sokmaktır. 2. Turda Damat Davutoğlu karşılaşmasında CHP de Davutoğlu'nu destekleyecektir. Şayet 2. Tura Davutoğlu kalamazsa İmamoğlu veya İnceyi 2. Turda seçmektir. İmamoğlu veya İnce dışında bir CHP adayı olursa yeniden değerlendirecektir. AKP eski müttefikleri: MHP, BBP ve HüdaPar. Yüksek ihtimalli yeni AKP müttefikleri ise: Yeniden Refah, Perinçek, DSP, Genç Parti, İyi Parti, Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller olarak hesap edilmiştir. Hayırlı olsun.

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