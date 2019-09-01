“Davutoğlu para arıyor” iddialarına Davutoğlu cephesinden çok sert cevap! Davutoğlu hiçbir zaman para işine girmez

Sezai Erhan yeniakit

Yeni parti kurma hazırlığında olduğu belirtilen eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun partisi için maddi destek aradığı, bunun için bir iş insanıyla görüştüğü ancak reddedildiği iddialarına Davutoğlu cephesinden cevap gecikmedi.

YeniAkit’in ulaştığı Ahmet Davutoğlu’nun ekibinde yer aldığı bilinen eski AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı, bu iddialara ilişkin, “Bu tür haberler külliyen yalan. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ahmet Davutoğlu( Ahmet Hoca) hiç bir zaman para işine girmez. Birileri menfi propaganda peşinde olabilir. Birileride kendini bir yerlere pazarlamak için malzeme olarak hocayı kullanabilirler” dedi.