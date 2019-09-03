Davutoğlu ile görüştüler! Ortak açıklama yapacaklar

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK), eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte eski AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, eski AK Parti Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün ve eski AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Başçı'nın ihracını istedi.

Telefonla Davutoğlu ile görüştüler

Davutoğlu’na yakın kaynaklardan alınan bilgilere göre; ihracı istenen Milletvekilleri 2 Eylül saat 21.30 gibi eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile telefonla görüştüler. Görüşmede, ihraç kararıyla ilgili nasıl bir tavır içerisinde olacaklarını, kamuoyuna nasıl bir açıklama yapacaklarını istişare ettiler.

Uzun bir metin yazacaklar

İhracı istenen isimler ortak ve uzun bir metin yazarak yazılı bir açıklama yapmanın uygun olacağını Davutoğlu’na sundular. Ahmet Davutoğlu’nun ise, önce tebliğin yapılmasını bekleyeceğini sonrasında yapacağı istişareler sonrası durumun netleşeceğini arkadaşlarına belirtti. Davutoğlu’nun partinin delegesi dahi olmadığı sadece partide üyeliği bulunduğu belirtildi. Öte yandan, Davutoğlu’na yakınlığıyla bilinen eski milletvekillerinden Çoşkun Çakır, Cuma İçten, Feramüz Üstün gibi isimlerinde ihracı istenen isimlerle görüşmeler yaptığı öğrenildi.