Davutoğlu ekibinden yeni açıklama! Savunma yapıp yapmayacaklarını duyurdular

Dün gerçekleşen AK Parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevkine karar verilen eski AKP milletvekili Selçuk Özdağ, kendisine iletilmiş bir tebligatın olmadığını söyledi.

İhraç istemine kadar parti içinde eleştirilerini sürdürdüğünü söyleyen Özdağ kararın kendisine ulaşmasının ardından savunma yapıp yapmayacağına karar vereceğini bildirdi.

Yeni parti kurma çalışmalarını sürdürdüğü bildirilen eski Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve ekibinden 3 kişi AK Parti'den ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

Kendisinin parti içi mücadele verdiğini söyleyen Özdağ, "Bu dönemde eleştirilerde bulunduk, partinin fabrika ayarlarına dönmesini istedik. Hizmet eden partinin hizmetleri sürsün, artsın istedik. Çoğunluk dayatmasına karşılık olarak çoğulculuğun öne çıktığı bir parti istedik. Parti içinde adalet ve hukukun üstünlüğünü savunduk ancak bize 'Susun' dediler." ifadelerini kullandı.

"Tebligat yok"

Kendilerine ulaşmış bir yazılı tebligat olmadığını söyleyen Özdağ savunma yapıp yapmayacağına tebligatı gördükten sonra karar vereceğini söyledi. Özdağ, "Çıkmamış candan ümit kesilmez" ifadesini kullandı.