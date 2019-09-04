Davutoğlu cephesi: En kısa sürede...

AK Parti İstanbul eski İl Başkanı Selim Temurci, AK Parti'den ihraç edilecek kişiler hakkında açıklamada bulundu.

AK Parti İstanbul eski İl Başkanı Selim Temurci, AK Parti'de ihraç edilecek isimler üzerinden dikkat çeken açıklamada bulundu.

AK Parti Merkez Yönetim Kurulu toplantısından Ahmet Davutoğlu, Ayhan Sefer Üstün, Selçuk Özdağ ve Abdullah Başçı'nın AK Parti'den kesin ihraç istemiyle AKP Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesine tepki gösteren Temurci, "Bu ihraç süreci Türkiye için yeni bir başlangıç olacaktır. Bize kapıyı gösterenler milletin yeni partiye olan ihtiyacından korkmuşlarsa korkuları en kısa sürede gerçeğe dönüşecektir" dedi.

"AK Parti'nin mazisine sahip çıkmak istedik"

Gazeteci Ruşen Çakır'ın Medyascope adlı internet kanalından açıklamalarda bulunan Temurci, "Bu ihraç süreci Türkiye için yeni bir başlangıç olacaktır. Bizim tanıdığımız Erdoğan arkadaşlarını kucaklardı. Ben ve arkadaşlarım geçen süreçte AK Parti’nin kendi değerlerine, kendi mazisine sahip çıkmasını bekledik. Bekledik ki birileri kendini hesaba çeksin. AK Parti ceza keserek sonuç alacağını düşünüyorsa yanılıyor" şeklindeki ifadeleri kullandı.