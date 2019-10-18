David Rothschild'den dikkat çeken 'Erdoğan' tweeti
ABD ve Türkiye dün alınan kararla 'güvenli bölge' konusunda ortak mutabakata vardı. Alınan kararlar Erdoğan ve Türkiye'nin zaferi olarak yorumlanırken, David Rothschild'den dikkat çeken bir açıklama geldi.18 Ekim 2019 Cuma 07:26
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'i kabul etti. Erdoğan ile Pence'in başbaşa ve heyetler arası görüşmeleri 4 saat 20 dakika sürdü.
Tüm dünyanın kilitlendiği zirve sonrası iki taraftan da alınan kararlara ilişkin açıklamalar yapıldı.
'Türkiye istediğini aldı'
Bakan Çavuşoğlu, zirve sonrası alınan kararları ''Bugünkü müzakerelerde Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliği sonucunda istediklerimizi aldık. YPG'nin ağır silahlarının toplanması, mevzilerinin ve tahkimatlarının imha edilmesi hususlarında mutabakat sağladık. PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir. Ancak terör unsurlarının çıkmasından sonra operasyonu durdurmamız söz konusu olacaktır.'' sözleriyle tüm dünyaya duyurdu.
Dünya, Türkiye'nin zaferi olarak gördü
Başkentteki zirve dünya medyasında büyük yankı uyandırırken, sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girdi. Alınan kararlar Erdoğan ve Türkiye'nin zafer olarak yorumlandı.
Dikkat çeken tweet
Küresel finans anlamında dünyadaki pastanın büyük dilimini elinde tuttuğu belirtilen Rothschild ailesinin fertlerinden David Rothschild, Türkiye ve ABD'nin anlaşmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Erdoğan Trump'ı yıktı'' ifadelerini kullandı.
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