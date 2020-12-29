'Davadan vazgeç dedi' CHP’li vekilden Pınar’ın babasına skandal talep

Epözdemir, Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden davanın sanığı Cemal Metin Avcı’nın en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini ifade etti. Davanın devam ettiği süreçte, CHP’li bir milletvekilinin öldürülen Pınar Gültekin’in babası Sıddık Gültekin’i telefonla aradığı ve “davadan vazgeçmesi” talebinde bulunduğu iddialarını doğrulayan Epözdemir, “Acılı baba ile görüştüm. Kendisine böyle bir telefon geldiğini söyledi. Milletvekilinin davadan vazgeçmelerini talep ettiğini aktardı. Arayan milletvekilinin ismini 4 Ocak’taki duruşma sonrasında baba kendisi açıklayacak” ifadelerini kullandı.